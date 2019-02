Mainz

Projekt soll das Singen in Grundschulen fördern

08.02.2019, 06:18 Uhr | dpa

Mit einem neuen Projekt will der Landesverband der Musikschulen in Rheinland-Pfalz gemeinsam mit mehreren Partnern das Singen in Grundschulen fördern. In einem ersten Schritt würden Fortbildungen für Lehrkräfte an Musikschulen und Grundschulen angeboten, erklärte Christoph Utz, Vorsitzender des Landesverbandes, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Diese seien voraussichtlich im Frühjahr und Herbst dieses Jahres am "Collegium musicum" der Mainzer Johannes Gutenberg-Universität. In einer späteren Phase soll dann die konkrete Umsetzung zunächst ein halbes Jahr lang in zehn oder zwölf Grundschulen im Land folgen, wie Utz sagte.

Bei den Fortbildungen gehe es unter anderem um den richtigen Umgang mit Kinderstimmen, altersgerechtes Liedgut und Methodik, sagte Utz, der auch Leiter der Musikschule des Rhein-Pfalz-Kreises ist. "Es braucht eine Stärkung dieser Thematik" - auch weil in Grundschulen Musik häufig nicht von Musiklehrern unterrichtet werde. Im Optimalfall führe das Projekt dazu, dass Grundschul- und Musikschullehrer gegenseitig von ihren Erfahrungen profitierten.

Das an dem Projekt beteiligte "Collegium musicum" bietet abseits des Projekts auch eine umfassende, musikalische Ausbildung für Studenten an - es gibt unter anderem eine Chor- und eine Orchesterakademie.