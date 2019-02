Kiel

Messerattacke in Flüchtlingsheim: Plädoyers erwartet

08.02.2019, 06:58 Uhr | dpa

Im Prozess um eine lebensbedrohliche Messerattacke bei einer Massenschlägerei zwischen Afghanen und Iranern in der Flüchtlingsunterkunft Boostedt werden am Freitag am Kieler Landgericht die Plädoyers erwartet. Ein iranischer Flüchtling muss sich wegen versuchten Mordes verantworten. Der 32-Jährige soll Mitte Juni 2018 bei körperlichen Auseinandersetzungen zwischen iranischen und afghanischen Flüchtlingen mehrfach von hinten auf einen Afghanen eingestochen haben. Einen weiteren Flüchtling verletzte der Mann laut Anklage demnach mit einem Messerstich am Kinn.

Auslöser waren Zeugenaussagen zufolge Rangeleien zwischen Iranern und Afghanen während einer Fernsehübertragung des WM-Fußballspiels Spanien gegen Iran. Angeblich um den Streit zu beenden, zertrümmerte das spätere Opfer den Fernseher im Gemeinschaftsraum mit einem Stuhl. Daraufhin kam es draußen zu der Schlägerei, die die Polizei mit einem Großaufgebot beendete. Das Urteil soll am 14. Februar verkündet werden.