Schleswig

Betrunkener verursacht schweren Verkehrsunfall in Schleswig

08.02.2019, 08:09 Uhr | dpa

Ein betrunkener Autofahrer hat in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) einen Unfall verursacht ist dabei schwer verletzt worden. Der Mann habe die Kontrolle über sein Auto verloren und sei frontal in einen entgegenkommenden Wagen geprallt, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Der Unfallverursacher kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest am Donnerstag ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Der Fahrer des anderen Wagens wurde leicht verletzt.