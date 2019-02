Hamburg

Kirchenasyl: Verhalten der Behörden kritisiert

08.02.2019, 08:13 Uhr | dpa

Die Flüchtlingsbeauftragte der Nordkirche hat den zunehmend härteren Umgang der Behörden mit Fällen von Kirchenasyl kritisiert. "Ermessensspielräume werden nicht mehr genutzt", sagte Dietlind Jochims am Freitag in Hamburg der Deutschen Presse-Agentur. Dies gelte bundesweit, nicht nur für die Nordkirche mit Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein, sagte Jochims, die auch Vorsitzende der Ökumenischen Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche ist. Auf den Ländern laste offensichtlich ein enorm gestiegener Druck, Abschiebungen durchzuführen. "Nach meinem Eindruck wird der Bereich Kirchenasyl benutzt, um ein gesamtpolitisches Thema auszutragen." Nur noch etwa fünf bis zehn Prozent der eingereichten Härtefall-Dossiers würden von den Behörden positiv beschieden.