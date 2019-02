Zislow

Weißes Pulver in Brief an Bürgermeister ungefährlich

08.02.2019, 08:20 Uhr | dpa

Aufatmen an der Mecklenburgischen Seenplatte: Das weiße Pulver, das am Donnerstag an den Bürgermeister von Zislow geschickt worden war, hat sich als ungefährlich herausgestellt. Das sagte eine Sprecherin des Landkreises am Freitag in Neubrandenburg. Die rund zwölf Stunden andauernde Quarantäne für etwa 20 Anwohner könne damit aufgehoben werden.

Die Substanz war in einem Briefumschlag an Bürgermeister Uwe Albrecht geschickt worden. In diesem lag ein Zettel, auf dem das Wort "Anthrax" stand, ein Milzbranderreger. Außerdem war noch ein lachender "Smiley" zu sehen. Das Robert-Koch-Institut Berlin untersuchte die Substanz. Was genau sich in dem Brief befunden habe, sei noch unklar, auch der Hintergrund des Schreibens. Zislow liegt am Plauer See.