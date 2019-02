Dresden

Gewerkschaften rufen Länderbeschäftigte zu Warnstreiks auf

08.02.2019, 09:59 Uhr | dpa

Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes der Länder haben die Gewerkschaften in Sachsen für die nächste Woche zu Warnstreiks aufrufen. Vom Dienstag an soll an drei Tagen in jeweils verschiedenen Regionen die Arbeit niedergelegt werden, teilten die Gewerkschaften GEW und verdi am Freitag mit. Zunächst sind die Landesbeschäftigten in Leipzig sowie in Nordsachsen und im Leipziger Land aufgerufen. Anschließend sollen die Mitarbeiter im öffentlichen Dienst in der Region Chemnitz und Zwickau folgen, am Donnerstag die Beschäftigen in und um Dresden und Bautzen.

"Die Forderungen der Gewerkschaften nach sechs Prozent mehr Geld, mindestens 200 Euro, liegen schon lange auf dem Tisch", erklärte GEW-Landesvorsitzende Uschi Kruse. Die Länderseite weist das als überzogen zurück. Die zweite Verhandlungsrunde in Potsdam war in dieser Woche ohne Einigung zu Ende gegangen.