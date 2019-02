Seesen

Autobahn 7 wird am Wochenende an mehreren Stellen gesperrt

08.02.2019, 10:06 Uhr | dpa

Autofahrer auf der A7 müssen sich an diesem Wochenende wieder auf mehrere Behinderungen einstellen. Wie die Autobahnmeisterei Via Niedersachsen mitteilte, soll die A7 in beiden Richtungen fast einen Tag lang gesperrt werden. In Richtung Kassel wird zwischen Seesen und Northeim Nord von Freitag 20 Uhr bis Samstag 18 Uhr gesperrt. In der Gegenrichtung werde der Abschnitt zwischen Echte und Seesen von Freitagabend 20 Uhr bis Sonntag um 13 Uhr dicht gemacht.

Via Niedersachsen ist ein Baukonsortium, das für den Ausbau und Betrieb des 60 Kilometer langen Autobahn 7-Teilstücks zwischen Bockenem und Göttingen zuständig ist. Bis 2021 soll etwa die Hälfte der Strecke in fünf Abschnitten sechsspurig ausgebaut werden.

Die A7 bleibt wegen Bauarbeiten in Fahrtrichtung Hannover außerdem zwischen dem Autobahndreieck Salzgitter und der Anschlussstelle Hildesheim für voraussichtlich knapp 60 Stunden voll gesperrt. Grund sind nach Angaben der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr umfangreiche Reparaturen am Fahrbahnbelag. Diese Sperrung beginnt am Freitag um 19 Uhr und wird erst am Montagmorgen um 5 Uhr wieder aufgehoben. Der Verkehr Richtung Hannover wird über die Autobahn 39 und die Bundesstraße 6 umgeleitet.