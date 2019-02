Berlin

Geldbote überfallen und ausgeraubt

08.02.2019, 11:30 Uhr | dpa

Ein 53 Jahre alter Geldbote einer Bäckerei-Kette ist von zwei Unbekannten in Berlin-Charlottenburg überfallen und ausgeraubt worden. Der 53-Jährige sammelte am Donnerstagabend die Tageseinnahmen einiger Filialen ein, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Auf der Gaußstraße wurde er an seinem parkenden Transporter von einem der Räubern mit einem Werkzeug bedroht und zur Herausgabe der Einnahmen aufgefordert. Der zweite Täter sprühte Pfefferspray in die Richtung des Mannes. Nachdem der 53-Jährige der Aufforderung nachkam, flüchteten die Täter. Der Geldbote erlitt eine Augenreizung.