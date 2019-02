Bad Gottleuba-Berggießhübel

Zoll stoppt Schmuggel von Hanföl und Potenzmittel

08.02.2019, 11:32 Uhr | dpa

Das Logo des Zolls an einer Uniform. Foto: Ralf Hirschberger (Quelle: dpa)

Bei einer Routinekontrolle hat der Zoll auf einem Parkplatz an der A17 Prag - Dresden illegale Potenzmittel und Hanfprodukte beschlagnahmt. Sie befanden sich in einem Kleintransporter mit tschechischen Kennzeichen, dessen Fahrer sich als Postbote ausgab, wie das Hauptzollamt Dresden am Freitag mitteilte. Bei der Überprüfung der Pakete zu Wochenbeginn entdeckten die Beamten elf Sendungen mit Hanföl, ein Kilogramm Hanftee sowie 4500 Präparate mit Potenzmitteln aus Indien. Sämtliche Produkte enthielten laut Zoll die Wirkstoffe Sildenafil, Tadalafil oder Avanafil, die nicht nach Deutschland eingeführt werden dürfen.