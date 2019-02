Kiel

Zusätzliche Polizeistellen: Schwerpunkt die Schutzpolizei

08.02.2019, 11:53 Uhr | dpa

Von den 500 zusätzlichen Polizeistellen in Schleswig-Holstein bis zum Jahr 2023 werden allein 320 Stellen die Polizeidirektionen verstärken. "Damit wird deutlich, dass der mit Abstand größte Teil der Stellen die Polizeiarbeit vor Ort in der Fläche verstärken wird", sagte Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) am Freitag in Kiel. Die Kriminalpolizei erhält 154 Stellen und die Wasserschutzpolizei 22 Stellen. Grote sprach von einem ganz wesentlichen weiteren Baustein zur Steigerung der öffentlichen Sicherheit in Schleswig-Holstein und auch zur dringend notwendigen Entlastung der Mitarbeiter der Landespolizei.