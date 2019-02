Hamburg

Starker US-Schlagmann wechselt zu den Hamburg Stealers

08.02.2019, 12:02 Uhr | dpa

Die Hamburg Stealers haben einen weiteren Spieler für die neue Saison in der Baseball-Bundesliga verpflichtet. Schlagmann Phillip Steering soll ein Leistungsträger in der Offensive der Hanseaten werden. "Phil ist ein relativ junger, hoch talentierter Hitter, der in der Defensive sowohl als First Baseman, aber auch als Catcher eingesetzt werden kann", sagte Trainer David Wohlgemuth und verwies auf die Erfolge des 22-jährigen US-Amerikaners: "Er wurde an der University of Hawaii at Hilo zum Athleten des Jahres 2018 gekürt, nachdem er dort quasi jeden Rekord gebrochen hatte. "

Steering betonte: "Ich esse, schlafe und atme nur für Baseball." Der Sport habe ihm beigebracht, wie wichtig harte Arbeit, Mut und Selbstvertrauen sind, ergänzte Steering. Der Amerikaner ist der achte neue Spieler im Kader der Stealers.