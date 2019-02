Dresden

Projekt: 30 Zertifikate für Menschen mit Behinderung

08.02.2019, 13:09 Uhr | dpa

Die ersten Zertifikate für das Pilotprojekt "Praxisbausteine" sind in Dresden an Menschen mit Behinderung übergeben worden. Weil sie bisher kaum Zugang zu regulärer Ausbildung haben, soll das bundesweite Pilotprojekt den Schritt in den Arbeitsmarkt erleichtern. Die Diakonie Sachsen hat dafür 79 "Praxisbausteine" in elf Berufsfeldern entwickelt, die sich an reguläre Ausbildungsberufe anlehnen.

"Ich freue mich sehr, dass junge Menschen in der Werkstatt ein von den Kammern bestätigtes Zertifikat erhalten und sich damit auch bessere Übergangschancen für Menschen mit Behinderungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ergeben", erklärte Sozialministerin Barbara Klepsch am Freitag in Dresden. Knapp 30 Teilnehmer erhielten ihre Zertifikate.

Der Fokus liegt auf praktischen Tätigkeiten. Zum Abschluss der rund zweijährigen Qualifizierung erhalten die Teilnehmer ein IHK-Zertifikat - etwa in den Bereichen Wäscherei, Reinigung oder Näherei.

Dieses sei auch für Unternehmen wertvoll, so Klepsch. "Denn die Unternehmen wissen, welche Tätigkeiten die Menschen mit Behinderungen in ihren Unternehmen übernehmen können." Die "Praxisbausteine" wurden im April 2017 gestartet, mittlerweile sind den Angaben zufolge 30 sächsische Behindertenwerkstätten für die Qualifizierung zugelassen.