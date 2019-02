Wiesbaden

Mehr Beiträge und Kunden für R+V-Versicherung 2018

08.02.2019, 13:30 Uhr | dpa

Die R+V-Versicherung hat 2018 erneut mehr Beiträge eingenommen als im Vorjahr. Im maßgeblichen deutschen Erstversicherungsgeschäft verzeichnete die R+V-Gruppe einen Zuwachs von knapp drei Prozent auf mehr als 14 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Damit setze sich ein kontinuierlicher Aufwärtstrend fort, erläuterte eine Sprecherin.

Insgesamt schloss der Versicherer das zurückliegende Geschäftsjahr mit einem Beitragsvolumen von 16,9 Milliarden Euro ab, ein Plus von 4,2 Prozent im Vergleich zu 2017. Die Zahl der Kunden kletterte um rund 200 000 auf insgesamt 8,6 Millionen.

Der Vorstandsvorsitzende der R+V Versicherung AG, Norbert Rollinger, erklärte, man sei "auf einem sehr guten Weg", das wirtschaftliche Ziel bis zum 100-jährigen Jubiläum des Unternehmens 2022 zu erreichen. Bis dahin sollen die Beitragseinnahmen auf 20 Milliarden Euro wachsen. Die R+V Versicherung gehört zu den Volks- und Raiffeisenbanken. Sie hat in Deutschland und weltweit mehr als 15 700 Mitarbeiter (Stand 2017). Ihren Konzern-Jahresabschluss 2018 will sie am 10. April vorstellen.