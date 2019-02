Erfurt

Zoll kontrolliert Post- und Kurierdienste auf Schwarzarbeit

08.02.2019, 15:12 Uhr | dpa

Ein Zollwappen ist an einer Uniformjacke zu sehen. Foto: Maurizio Gambarini/Archiv (Quelle: dpa)

Etliche Paket- und Kurierdienste sind am Freitag in Thüringen vom Zoll kontrolliert worden. Bei den Durchsuchungen in zwölf Verteilzentren und anderen Gebäuden unterschiedlicher Unternehmen wurde nach Zollangaben vor allem nachgesehen, ob der Mindestlohn eingehalten wird. Außerdem sei überprüft worden, ob sogenannte Scheinselbstständigkeit bei freien Mitarbeitern oder andere Formen von Schwarzarbeit vorliegt.

Betroffen waren Unternehmen im Weimarer Land sowie in den Bereichen Gera, Nordhausen und Hermsdorfer Kreuz. Die Auswertung der Aktion wird für Montag erwartet. Zuvor hatte der Sender MDR Sachsen-Anhalt über die bundesweite Großkontrolle berichtet.