Dortmund

Favre verpasst Training vor Hoffenheim-Spiel

08.02.2019, 15:56 Uhr | dpa

Borussia Dortmunds Trainer Lucien Favre ist krank und hat deshalb das Abschlusstraining des Fußball-Bundesligisten vor dem Duell mit 1899 Hoffenheim verpasst. Der 61 Jahre alte Coach musste am Freitag im Bett bleiben, wie ein BVB-Sprecher mitteilte. Ob Favres Anwesenheit bei der Heimpartie gegen den Tabellen-Achten in Gefahr sei, darüber machte der Sprecher keine Angaben. Bei der routinemäßigen Pressekonferenz zum Spieltag am Freitagnachmittag sollte Favre durch Sportdirektor Michael Zorc vertreten werden.

Eine Erkältungswelle hatte schon beim Pokalspiel gegen Werder Bremen am Dienstag mehrere BVB-Profis außer Gefecht gesetzt. Auch der Trainer war im Anschluss deutlich verschnupft gewesen.