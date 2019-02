Berlin

Neuer Alex-Manager nimmt die Arbeit auf

08.02.2019, 16:11 Uhr | dpa

Der Alexanderplatz in Berlin-Mitte hat jetzt einen eigenen Manager. In den nächsten vier Jahren soll der vom Bezirksamt Mitte eingesetzte "Alex-Manager" unter anderem dabei helfen, die Veranstaltungen zwischen Alexanderplatz und Brandenburger Tor besser zu koordinieren, wie die Behörde am Freitag mitteilte. Auch die Ausarbeitung eines neuen Konzeptes für die Beleuchtung des Platzes und die bessere Abstimmung von Plätzen für das Spielen von Straßenmusik sollen demnach in seinen Aufgabenbereich fallen.

Besetzt wird die Stelle den Angaben zufolge von Andreas Richter. Anlässlich seiner Vorstellung erklärte Bezirksbürgermeister Stefan van Dassel (Grüne) am Freitag, dass sich unterschiedlichste Akteure "um mehr Sicherheit, Aufenthaltsqualität und soziale Angebote auf dem Alex" bemühten. "Meistens jedoch neben- und nicht miteinander." Mit dem Alex-Manager sollten diese Aktivitäten gebündelt und so zielgerichtet umgesetzt werden.