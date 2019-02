Dernbach(Westerwald)

Bätzing-Lichtenthäler besucht insolvente Kliniken Via Salus

08.02.2019, 16:29 Uhr | dpa

Im Fall des insolventen Klinik- und Seniorenheim-Betreibers Katharina Kasper Via Salus hat Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) ihren Besuch angekündigt. Sie wolle in Zell (Mosel) und Dernbach (Westerwald) mit Mitarbeitern von Krankenhäusern sprechen, teilte sie am Freitag mit.

Das Unternehmen Via Salus hat seinen Sitz in Dernbach und nach eigenen Angaben rund 3200 Beschäftigte in Rheinland-Pfalz, Hessen und Nordrhein-Westfalen. Sie erwarte von der Unternehmensleitung schnelle und klare Aussagen zu den Perspektiven der Einrichtungen, erklärte Bätzing-Lichtenthäler. Am wichtigsten seien die Standortsicherung, die Versorgungssicherheit sowie der Erhalt der Arbeitsplätze.