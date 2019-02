Hamburg

Entwurf für neue Norderelbbrücke steht fest

08.02.2019, 16:37 Uhr | dpa

Der Siegerentwurf für den Neubau der Norderelbbrücke ist gekürt worden. Der erste Preis ging an die Planungsgemeinschaft Leonhard, Andrä und Partner (LAP/Ingenieure) und Gerkan, Marg und Partner (gmp/Architekten). Insgesamt hatten sechs Beiträge aus nationalen und internationalen Planungsgemeinschaften am Wettbewerb teilgenommen. "Der Siegerentwurf überzeugt durch seinen filigranen ästhetischen Anspruch, bei dem sich Statik und Gestaltung die Hand geben. Er ist bis ins Detail sorgfältig durchgearbeitet", teilte die Hamburger Verkehrsbehörde am Freitag mit.

Im Rahmen des Ausbaus der A1 muss die Brücke über die Norderelbe durch einen Neubau ersetzt werden. Dafür gab es in den vergangenen Monaten einen Realisierungswettbewerb, der technische Besonderheiten und Umweltaspekte berücksichtigt. Die Jury setzte sich aus freien Architekten und Ingenieuren sowie Vertretern des Bundes und der Hansestadt Hamburg zusammen.

Eng begleitet wurde der Wettbewerb vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI). Denn die Baukosten für die neue Brücke trägt der Bund. Das Planfeststellungsverfahren ist ab 2021 vorgesehen und der Bau wird frühestens 2024 beginnen.