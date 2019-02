Frankfurt am Main

Eintracht-Fan Vettel: Chancen gegen RB Leipzig 50:50

08.02.2019, 17:20 Uhr | dpa

Sebastian Vettel, leidenschaftlicher Fan von Eintracht Frankfurt und ehemaliger Starpilot des Formel-1-Rennstalls Red Bull, schätzt die Chancen der Hessen im Verfolgerduell der Fußball-Bundesliga bei RB Leipzig auf 50:50 ein. "Es ist dieses Jahr ein Duell auf Augenhöhe, gerade die Offensive der Eintracht macht Hoffnung", sagte der gebürtige Heppenheimer in einem Interview auf seiner Homepage vor der Partie an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Der viermalige Formel-1-Weltmeister, der vor seinem Wechsel 2015 zu Ferrari für Red Bull fuhr und von 2010 bis einschließlich 2013 die Titel in der Fahrer- und Konstrukteurswertung gewann, setzt in der Partie auf das Offensiv-Trio der Eintracht mit Luka Jovic (14 Tore), Sébastien Haller (11) und Ante Rebic (7). "Das Gute an diesem starken Dreieck ist, dass Du einen alleine nicht ausschalten kannst, sie sind alle drei für besondere Aktionen gut", sagte der 31-Jährige.