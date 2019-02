Seeheim-Jugenheim

Forschung für Schüler: erstes MINT-Zentrum Südhessens öffnet

08.02.2019, 17:31 Uhr | dpa

Kindern und Jugendlichen steht in Südhessen ab sofort eine neue Einrichtung für mathematische und naturwissenschaftliche Experimente und Projekte offen. Am Freitag wurde am Schuldorf Bergstraße das erste MINT-Zentrum Südhessens eröffnet, wie die Industrie- und Handelskammer (IHK) Darmstadt Rhein Main Neckar mitteilte. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Der Kreis Darmstadt-Dieburg, das Staatliche Schulamt sowie das Schuldorf Bergstraße stellen Räume und Ausstattung zur Verfügung, wie es hieß. Die IHK Darmstadt Rhein Main Neckar ist Initiator und Partner des Projekts.

Im neuen Zentrum an der 1954 gegründeten kooperativen Gesamtschule in Seeheim-Jugenheim können Schüler künftig auch nachmittags und samstags auf Laborausstattung und technische Geräte zugreifen. Praktische Erfahrungen sollen sie bei ihrer späteren Berufs- oder Studienwahl unterstützen. Begleitet werden die Versuche von Lehrkräften und ehrenamtlichen Betreuern. Neben dem nun eröffneten Zentrum, sind in Südhessen drei weitere solcher Einrichtungen geplant. Sie sollen nach Angaben der IHK in Darmstadt, Ober-Ramstadt und Bensheim entstehen.