Flensburg und Kiel in Champions League und EHF-Cup gefordert

08.02.2019, 17:56 Uhr | dpa

Nach dem erfolgreichen Wiedereinstieg in die Handball-Bundesliga wollen die SG Flensburg-Handewitt und der THW Kiel auch international siegen. Meister Flensburg tritt am Sonntag (17.00 Uhr/Sky) in der Champions League bei HC Saparoschje in der Ukraine an. Die Flensburger sind in Gruppe B Dritter mit zehn Punkten, Saparoschje folgt auf Platz sechs mit sieben Zählern. In den beiden Achter-Gruppen kommen die ersten sechs Mannschaften weiter. "Wir wollen schnellstmöglich Planungssicherheit für das Achtelfinale haben", sagte Trainer Maik Machulla. Sein Team hatte das Hinspiel gegen die Ukrainer mit 31:24 gewonnen.

Bundesliga-Rivale THW Kiel startet am Sonntag (19.30 Uhr/Dazn.com) in die Gruppenphase des EHF-Cups. Dabei muss die Mannschaft von Trainer Alfred Gislason bei BM Granollers antreten. Die Spanier gewannen den EHF-Cup 1995 und 1996 und standen 2016 im Finale. "Unser Ziel ist die Teilnahme an den EHF-Cup-Finals in Kiel. Dafür wollen wir in Granollers den Grundstein legen", sagte Kreisläufer Hendrik Pekeler. Die Kieler Sparkassen-Arena ist Schauplatz der Endrunde um den EHF-Cup am 17. und 18. Mai.