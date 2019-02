Leipzig

Überregionale Bedeutung der Messen Intec und Z wächst

08.02.2019, 18:20 Uhr | dpa

Das Messe-Doppel Intec und Z in Leipzig entwickelt nach Einschätzung der Veranstalter eine wachsende internationale Anziehungskraft. Verschiedene Ländertreffen mit Teilnehmern vor allem aus Osteuropa seien sehr gut besucht gewesen, teilte die Leipziger Messe zum Ende der Veranstaltung am Freitag mit. Die Industrie- und Zulieferermessen hätten an vier Tagen 24 400 Besucher aus 41 Ländern angezogen (2017: 24 200 Besucher aus 35 Ländern). Intec und Z hätten sich als Branchentreffen im Messekalender fest etabliert. Sie werden im Zwei-Jahres-Rhythmus veranstaltet. Die nächste Ausgabe des Messe-Doppels wird vom 2. bis 5. März 2021 ausgerichtet.