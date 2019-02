Markneukirchen

Urban: AfD hat Chancen auf Regierungsverantwortung im Land

08.02.2019, 18:23 Uhr | dpa

Die sächsische AfD ist von einem Erfolg bei der Landtagswahl am 1. September überzeugt. Bei der Wahl vor fünf Jahren sei man noch eine "aufstrebende Kleinpartei" gewesen, jetzt habe man Chancen, Regierungsverantwortung zu übernehmen, sagte Parteichef Jörg Urban am Freitag auf einem Parteitag in Markneukirchen (Vogtland). Dort will die AfD bis Sonntag ihre Liste für die Landtagswahl aufstellen. Insgesamt sollen 60 Frauen und Männer nominiert werden. Ein Vorschlag des Landesvorstandes liegt nicht vor. Allgemein wird erwartet, dass Urban für Platz 1 antritt. Die AfD in Sachsen hat nach eigenen Angaben knapp 3000 Mitglieder.