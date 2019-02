Westoverledingen

Auto gerät auf Hebebühne in Brand: Drei Verletzte

08.02.2019, 18:51 Uhr | dpa

Im ostfriesischen Völlenerfehn ist in einer Werkstatt ein Auto auf der Hebebühne in Brand geraten. Drei Menschen hätten bei Löschversuchen eine Rauchgasvergiftung erlitten, teilte die Feuerwehr in Leer mit. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Den Angaben zufolge gab es eine starke Rauchentwicklung. Neben vier örtlichen Feuerwehren war auch die Feuerwehr Papenburg im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar.