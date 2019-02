Hannover

Häftling erleidet Rauchgasvergiftung bei Brand in Zelle

08.02.2019, 19:48 Uhr | dpa

Beim Feuer in seiner Zelle ist ein Häftling der JVA Hannover verletzt worden. Der 27-Jährige sei mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gekommen, teilte die Feuerwehr am Freitag mit. In seinem Haftraum brannten Matratze und Möbel. Zunächst hatten Bedienstete vergeblich versucht, die Flammen zu löschen. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Die Schadenshöhe ist noch unklar.