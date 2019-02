Gelsenkirchen

Stevens über Assauer: Bei den letzten Besuchen nicht erkannt

08.02.2019, 20:19 Uhr | dpa

Der ehemalige Schalke-Trainer Huub Stevens erinnert sich noch an die letzten Begegnungen mit seinem gestorbenen Freund Rudi Assauer. "Leider war es so, dass er auch mich bei den letzten Besuchen nicht mehr erkannt hat. Er war sehr ruhig, in sich versunken", sagte der heutige Aufsichtsrat des Fußball-Bundesligisten dem Internetportal "Sportbuzzer".

"Er war durch diese Scheißkrankheit schon seit Jahren nicht mehr der Rudi, wie wir alle ihn kannten, nicht mehr der Assi, der mein Freund war." Assauer war seit vielen Jahren an Alzheimer erkrankt und am Mittwoch im Alter von 74 Jahren gestorben. Als Manager von Schalke 04 hatte er Stevens im Jahr 1996 als Trainer nach Gelsenkirchen geholt, dem dann schon im Jahr darauf mit den "Eurofightern" der überraschende Gewinn des UEFA-Pokals gelang.