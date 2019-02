Damp

Nord-CDU berät über Schwerpunkte des Jahres

09.02.2019, 01:16 Uhr | dpa

Die Spitzen der CDU in Schleswig-Holstein wollen heute Abend auf einer Klausurtagung im Ostseebad Damp politische Schwerpunkte festlegen. Mit dabei ist auch der Generalsekretär der Bundespartei, Paul Ziemiak. Er will sich am Mittag gemeinsam mit Ministerpräsident Daniel Günther zu den Ergebnissen äußern. Zu den Themen gehören die Europawahl im Mai und das neue Grundsatzprogramm der Partei. An der Klausurtagung nehmen außer den Mitgliedern des erweiterten Landesvorstandes der Nord-CDU und den Landtagsabgeordneten der Partei auch die Bundestagsabgeordneten und kommunale Mandatsträger teil.