Volkmarsen

Kleintransporter kracht in stehenden Lkw: ein Toter

09.02.2019, 09:55 Uhr | dpa

Ein 24 Jahre alter Mann ist auf der Autobahn 44 zwischen Breuna und Warburg tödlich verletzt worden, als er mit einem Kleintransporter in einen stehenden Lkw gekracht ist. Der Laster war an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen auf dem Standstreifen abgestellt gewesen, wie die Polizei in der Nacht zu Samstag mitteilte. Unklar war zunächst, warum genau die beiden Fahrzeuge zusammenstießen.