Duderstadt

Kanzlerin Merkel kommt nach Duderstadt zu Festakt

09.02.2019, 10:06 Uhr | dpa

Die Firma Ottobock im südniedersächsischen Duderstadt (Kreis Göttingen) erwartet zu ihrem 100-jährigen Bestehen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). An dem Festakt (18. Februar) mit rund 350 Gästen werde auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) teilnehmen, teilte das Unternehmen mit. Ottobock gilt als Weltmarktführer in der Orthopädietechnik. Das Unternehmen mit dem Hauptsitz im Eichsfeld beschäftigt weltweit an gut 50 Standorten mehr als 7000 Mitarbeiter. Merkel hatte Duderstadt zuletzt vor fünfeinhalb Jahren besucht. Damals war sie als Hauptrednerin einer CDU-Veranstaltung im Bundestagswahlkampf 2013 aufgetreten.