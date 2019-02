Düsseldorf

NRW-Beamte gönnen sich nur selten eine Auszeit vom Job

09.02.2019, 10:08 Uhr | dpa

Eine Mitarbeiterin sitzt telefonierend hinter zahlreichen Akten und Stempeln an ihrem Arbeitsplatz. Foto: Armin Weigel/Archiv (Quelle: dpa)

Nur wenige Beschäftigte im öffentlichen Dienst in Nordrhein-Westfalen gönnen sich mit einem Sabbatjahr eine Auszeit vom Berufsalltag. Im vergangenen Jahr haben in NRW nur 3286 von insgesamt 280 000 Beamten diese Möglichkeit genutzt, wie das Finanzministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf mitteilte. Das sind nicht einmal zwei Prozent.

Noch niedriger ist die Quote bei den rund 195 000 Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes. Von ihnen nutzten nur 487 und damit weit weniger als ein Prozent die Möglichkeit zur "Teilzeitbeschäftigung im Blockmodell". Vergleichszahlen aus den Vorjahren liegen dem Landesamt für Besoldung und Versorgung nach Angaben des Ministeriums nicht vor.

Mit der Novellierung des Landesbeamtengesetzes waren in NRW 2016 die Optionen für den umgangssprachlich als "Sabbatjahr" bezeichneten befristeten Langzeiturlaub vom Arbeitsalltag erweitert worden, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu fördern. Möglich sind verschiedene Blockmodelle mit unterschiedlich langen Anspar- und Freistellungsphasen. Der gesamte Zeitraum darf höchstens sieben Jahre umfassen. Das in der Ansparphase reduzierte Gehalt wird während der Auszeit in derselben Höhe gezahlt. Ein Sabbatjahr wird laut Landesbeamtengesetz nur gewährt, "wenn dienstliche Belange nicht entgegenstehen".