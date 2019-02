Stuttgart

Messwerte zum Ende des Feinstaubalarms unter EU-Grenzwert

09.02.2019, 11:17 Uhr | dpa

Zum Ende des Feinstaubalarms ist die Luftbelastung im Stuttgarter Talkessel weiter gesunken. Am Freitag wurde am Neckartor eine Feinstaubkonzentration von 33 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft im Tagesmittel gemessen, wie aus vorläufigen Daten der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) am Samstag hervorging. Bereits am Donnerstag hatte die Feinstaubkonzentration mit 40 Mikrogramm unter dem zulässigen Grenzwert gelegen. Nach EU-Recht sind maximal 50 Mikrogramm erlaubt.

Der sechste Feinstaubalarm seit Mitte Oktober hatte in der Nacht zum Montag begonnen und ging nach fünf Tagen in der Nacht zum Samstag zu Ende. Am Dienstag und am Mittwoch hatte die Feinstaubkonzentration nach vorläufigen Messdaten den EU-Grenzwert überschritten.

Die Landeshauptstadt hatte den Alarm aufgehoben, da Meteorologen für Samstag und Sonntag einen besseren Luftaustausch in der Atmosphäre erwarteten. Schadstoffe wie Feinstaub oder Stickstoffdioxid sollen dann wieder leichter abziehen können. Während des Alarms waren Autofahrer in Stuttgart dazu aufgerufen, auf umweltfreundliche Verkehrsmittel umzusteigen.