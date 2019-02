Gera

Beschuldigter im Fall Ramona schweigt weiter

09.02.2019, 13:08 Uhr | dpa

Der nach mehr als 20 Jahren nach dem Mord an einer Zehnjährigen aus Jena festgenommene Tatverdächtige hat sich immer noch nicht zu den Vorwürfen gegen ihn geäußert. "Der Mann schweigt weiter", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Gera der Deutschen Presse-Agentur. Der Sprecher geht davon aus, dass zu dem 76 Jahre alten Beschuldigten demnächst ein spezielles psychiatrisches Gutachten erstellt wird. Der Mann mit Wohnsitz in Sachsen sitze inzwischen in Untersuchungshaft im Gefängnis in Hohenleuben.

Der Beschuldigte wird verdächtigt, im August 1996 in Jena die damals zehnjährige Ramona Kraus getötet zu haben. Er soll das Kind nahe einem Einkaufszentrum angesprochen und es dann mit seinem Auto an einen unbekannten Ort gebracht haben, wo er das Mädchen tötete. Die Leiche soll er in einem Waldstück im Wartburgkreis abgelegt haben. Rund ein halbes Jahr später entdeckte ein Jäger den Schulranzen des Kindes. Wenige Tage später wurden Leichenteile gefunden.

Ins Visier der Ermittler geriet der Mann durch die Arbeit der Sonderkommission "Altfälle" der Landespolizeiinspektion Jena, die bereits andere viele Jahre zurückliegende Tötungsverbrechen aufgeklärt hat.