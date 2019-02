Heldrungen

Großflächiger Stromausfall im Kyffhäuserkreis

09.02.2019, 13:08 Uhr | dpa

Bewohner im Kyffhäuserkreis sind seit Samstagmorgen von einem großflächigen Stromausfall betroffen. Bisher seien Probleme in Heldrungen und Rottleben bekannt, sagte ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale der Polizei am Samstag. Zuvor hatte MDR Thüringen beim Kurznachrichtendienst Twitter berichtet, dass Hunderte Haushalte und Geschäfte in dem Nordthüringer Kreis durch einen Kabelfehler bei der Mitteldeutschen Netzgesellschaft keinen Strom hätten.