Lindau (Bodensee)

Dieb läuft mit gestohlenem Rad auf Hof von Polizeiwache

09.02.2019, 13:17 Uhr | dpa

In Polizei-Westen gekleidete Polizisten. Foto: Silas Stein/Archiv (Quelle: dpa)

Ein Fahrraddieb hat in Lindau einen ungewöhnlichen Ausflug unternommen: Er machte mitsamt seiner Beute einen Abstecher direkt auf den Hof der örtlichen Polizeiwache. "Eine Streife staunte nicht schlecht, als ihnen der 21-Jährige entgegen kam", teilten die Beamten am Samstag mit. Kurz zuvor war ihnen ein Fahrraddiebstahl gemeldet worden und deshalb kontrollierten sie nach den Angaben den 21-Jährigen.

Der Mann gab einen Diebstahl in der Nacht sofort zu. Was er mit dem Rad ausgerechnet bei der Polizei wollte, verriet er den Ermittlern nicht. "Der Mann war völlig nüchtern und stand wohl neben sich", sagte ein Polizeisprecher. Nun erwartet ihn eine Anzeige. Der Besitzer holte sein unbeschädigtes Fahrrad am Vormittag wieder ab.