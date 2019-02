Essen

Sturmböen mit bis zu 85 Kilometer pro Stunde in NRW erwartet

09.02.2019, 13:46 Uhr | dpa

Am Wochenende sollten Spaziergänger in Nordrhein-Westfalen sehr vorsichtig unterwegs sein - es werden Sturmböen mit bis zu 85 Kilometer pro Stunde Geschwindigkeit erwartet. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen am Samstag mit. Über der Nordsee sei zur Zeit ein großes Sturmtief, welches nach NRW ziehe. Der Sturm könne zu herunterfallenden Ästen und Schäden an Häusern führen. "Dachziegel können sich lösen, daher sollte man draußen vorsichtig unterwegs sein", sagte eine Sprecherin des DWD.

Am Samstag sei es tagsüber dazu wechselnd bis stark bewölkt mit einzelnen Regenschauern, teilte der DWD weiter mit. Die Temperaturen sind mild zwischen sieben und elf Grad. In der Nacht zum Sonntag bleibt es stark bewölkt und es regnet. Die Temperaturen fallen auf fünf Grad, im Bergland können es auch drei Grad werden. Weiterhin weht ein frischer Wind mit starken bis stürmischen Böen. Laut des DWD beruhigt sich der Wind erst am Montag wieder.