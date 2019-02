Magdeburg

Deutlich mehr Grippefälle: Südosten ist besonders betroffen

09.02.2019, 14:30 Uhr | dpa

In Sachsen-Anhalt werden deutlich mehr Grippe-Fälle gemeldet. Zuletzt wurden 600 neue Erkrankungen binnen einer Woche nachgewiesen, wie aus einer Online-Übersicht des Landesamts für Verbraucherschutz hervorgeht. Das sind mehr als doppelt so viele wie in der Vorwoche. Zum Jahresstart hatte das Amt landesweit nur zehn Erkrankte verzeichnet. Seither steigt die Zahl von Woche zu Woche kräftig an. Besonders der Südosten ist betroffen. Zwei Drittel der Fälle wurden in den Kreisen Anhalt-Bitterfeld, Wittenberg und dem Saalekreis sowie in den Städten Halle und Dessau-Roßlau diagnostiziert. In Mansfeld-Südharz gibt es dagegen kaum Fälle.