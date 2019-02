Freiburg im Breisgau

Freiburg verlängert Vertrag mit Bundesliga-Spielerin Minge

09.02.2019, 14:49 Uhr | dpa

Der SC Freiburg hat den Vertrag mit der 19 Jahre alten Junioren-Nationalspielerin Janina Minge verlängert. Wie der Fußball-Frauenbundesligist am Samstag mitteilte, wäre der Kontrakt mit ihr am Saisonende ausgelaufen. Über Dauer und andere Inhalte des Vertrages sei Stillschweigen vereinbart worden. Minge kam 2015 vom FC Wangen zum Sport-Club und absolvierte 45 Bundesligapartien. "In der laufenden Saison hat sie einen klaren Schritt nach vorne gemacht und ist ein fester Bestandteil unserer Mannschaft", sagte Freiburgs Managerin Birgit Bauer.