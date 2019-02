Braunschweig

Auch Petkovic verliert: Deutsches Fed-Cup-Team vor dem Aus

09.02.2019, 16:02 Uhr | dpa

Die deutschen Tennis-Damen stehen im Fed Cup gegen Weißrussland vor dem Aus. Durch die deutliche 2:6, 1:6-Niederlage von Andrea Petkovic am Samstag gegen die Weltranglisten-Neunte Aryna Sabalenka liegt die Auswahl von Teamchef Jens Gerlach in Braunschweig mit 0:2 zurück. Eine weitere Niederlage in den verbleibenden Spielen am Sonntag würde das Aus in der ersten Runde für die deutsche Mannschaft bedeuten. Sabalenka nutzte nach 68 Minuten den zweiten Matchball. Zuvor verlor bereits Tatjana Maria das Auftaktspiel gegen Alexandra Sasnowitsch mit 6:7 (3:7), 3:6.