Lambrecht (Pfalz)

Spendenkonto für Brand-Überlebende eingerichtet

09.02.2019, 17:30 Uhr | dpa

Die pfälzische Kleinstadt Lambrecht hat ein Spendenkonto für die Überlebenden der Brandkatastrophe eingerichtet. Die Hilfsbereitschaft der Mitbürger sei schon jetzt überwältigend, sagte Bürgermeister Karl-Günter Müller am Samstag. Die Stadt und auch die drei Familien, die das brennende Haus in der Nacht zum Freitag fluchtartig verlassen mussten, bedankten sich bei allen Spendern aus Lambrecht und umliegenden Gemeinden, fügte er hinzu. Kleidungsstücke - darunter auch viele Anziehsachen für Kinder - seien schon reichlich eingegangen und würden nicht mehr benötigt. Die Stadt warb auf ihrer Internetseite daher um die Spende von Haushaltsartikeln, Elektrogeräten und Bargeld.

Die drei Familien seien am Wochenende noch bei Freunden und Bekannten untergebracht, sagte der Bürgermeister. Zwei Familien könnten voraussichtlich ab Montag in Wohnungen der Stadt (Kreis Bad Dürkheim) untergebracht werden, die dritte werde zunächst eine Wohnung in der Nachbargemeinde Lindenberg beziehen.

Bei dem Brand in der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses waren in der Nacht zum Freitag fünf Menschen ums Leben gekommen. Die Bewohner der darunterliegenden Geschosse konnten sich ins Freie retten.