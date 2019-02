Cottbus

FC Energie rutscht auf Abstiegsplatz: 1:2 gegen Würzburg

09.02.2019, 18:21 Uhr | dpa

Der FC Energie Cottbus nimmt nach dem 23. Spieltag der 3. Liga einen Abstiegsplatz ein. Das Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz verlor am Samstag vor 5058 Zuschauern im Stadion der Freundschaft gegen die Würzburger Kickers mit 1:2 (0:1). Die Tore für die Gäste erzielten Dominic Baumann in der elften Minute sowie Orhan Ademi (59.). Der eingewechselte Dimitar Rangelow konnte zwölf Minuten vor Schluss nur noch verkürzen.

Während die Lausitzer, die am vergangenen Spieltag das neue Jahr mit einer 2:3-Niederlage bei Wehen-Wiesbaden begonnen hatten, zu Beginn den aktiveren Part übernahmen, brachte der erste gefährliche Vorstoß der Gäste gleich die Führung durch Baumann auf Vorlage von Orhan Ademi. Die Hausherren ließen sich nicht beirren und agierten weiter agiler, so dass Würzburg den Vorsprung glücklich in die Pause rettete.

Nach dem Seitenwechsel bemühte sich Cottbus wiederum um Zählbares, doch erneut präsentierten sich die Franken effektiver. Diesmal bediente Baumann Ademi, der aus acht Metern die Vorentscheidung besorgte. Der eingewechselte Rangelow konnte mit einem direkt verwandelten Freistoß zwar noch verkürzen, doch die Punkte nahmen die Gäste mit. Cottbus liegt mit nunmehr 23 Punkten auf dem drittletzten Rang. Würzburg schaffte dagegen den dritten Sieg im dritten Spiel des neuen Jahres und belegt mit 33 Zählern den siebten Platz.