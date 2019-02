Darmstadt

Explosion in Wohnung: 29-Jähriger schwer verletzt

09.02.2019, 18:40 Uhr | dpa

Ein 29-Jähriger ist in Darmstadt bei einer Verpuffung in seiner Wohnung schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen hat der Mann die Explosion in dem Mehrfamilienhaus herbeigeführt, wie die Polizei mitteilte. Möglicherweise habe er in seiner Wohnung mit Chemikalien hantiert. Hinweise auf eine terroristisch oder politisch motivierte Tat gebe es bislang nicht. Rettungskräfte flogen den 29-Jährigen mit einem Hubschrauber in eine Klinik. Das Appartement des Mannes ist massiv beschädigt. Nach ersten Schätzungen liegt der Schaden bei mehreren zehntausend Euro. Die Ermittlungen zur Ursache der Explosion dauern an.