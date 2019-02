Düsseldorf

Rund 1000 Menschen protestieren in Düsseldorf gegen Rechts

09.02.2019, 18:52 Uhr | dpa

Rund 1000 Menschen sind am Samstag in Düsseldorf gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. Gegen Mittag hatten sich die Teilnehmer der Demonstration getroffen, wie die Polizei mitteilte. Organisiert wurde der Protest von dem "Bündnis gegen Rechts". Laut Polizei wurden mehrere Personen in Gewahrsam genommen, grundsätzlich sei die Demonstration aber friedlich verlaufen.