Magdeburg

Magdeburg hofft gegen Kiel auf Fortsetzung der Erfolgsserie

10.02.2019, 02:46 Uhr | dpa

Nach zwei Siegen hintereinander ist der 1. FC Magdeburg zu Beginn der Restrückrunde wohl endgültig in der 2. Fußball-Bundesliga angekommen. Das will das Team von Trainer Michael Oenning nun auch heute gegen Holstein Kiel unter Beweis stellen. Allerdings sind die Norddeutschen ein nur schwer bespielbarer Gegner. Immerhin gehört Kiel mittlerweile sogar zu den Aufstiegskandidaten. Und Kiel kommt mit der Empfehlung an die Elbe, seit fünf Auswärtspartien nicht mehr verloren zu haben. "Wir wollen auch dem Gegner eine Denksportaufgabe geben, wie wir spielen werden", kündigte Magdeburgs Coach Oenning an.