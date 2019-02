Magdeburg

Autoscheibe und Haustür mit Metallkugeln beschossen

10.02.2019, 10:25 Uhr | dpa

Die Scheiben eines geparkten Autos und einer Haustür in Magdeburg sind mit Metallkugeln beschossen worden. Ermittler fanden mehrere je einen halben Zentimeter große Einschusslöcher, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zudem seien ebenso große Metallkugeln gefunden worden. Menschen waren laut Polizei nicht in Gefahr. Nach ersten Erkenntnissen schossen die Täter in der Nacht zu Samstag nördlich der Innenstadt auf das Auto und wenige hundert Meter weiter auf die Tür zu einem Mehrfamilienhaus. Zu Hintergründen oder einem Motiv gab es laut Mitteilung zunächst keine Erkenntnisse. Auch der oder die Schützen waren zunächst unbekannt.