Hamburg

Blankeneser Anleger nach Schiffskollision weiter gesperrt

10.02.2019, 10:33 Uhr | dpa

Der Fähranleger Blankenese in Hamburg bleibt nach der Kollision eines Frachtschiffes mit einer Fähre bis auf Weiteres gesperrt. "Wann wir den Anleger wieder freigeben können, ist noch nicht abzusehen", sagte ein Polizeisprecher. Der Ponton hatte bei dem Schiffsunfall am Samstag erheblichen Schaden genommen.

Der Betreiber der Hafenfähren, HADAG, strich am Sonntag alle Abfahrten zwischen Cranz und Blankenese. Das Containerschiff "Ever Given" war aus noch ungeklärten Gründen vom Kurs abgekommen und in den Anleger und die 25 Meter lange Fähre gekracht. Die "Finkenwerder" sei ein "wirtschaftlicher Totalschaden", sagte der Polizeisprecher.

Die 400 Meter lange "Ever Given" werde derzeit im niederländischen Rotterdam auf Defekte untersucht. Eine mögliche Ursache für den Unfall könnte ein Ausfall der Ruderanlage gewesen sein. Beamte der Wasserschutzpolizei hatten am Samstag bei Sadersand in Niedersachsen das Schiff betreten und stellten einen Lackschaden fest.