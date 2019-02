Ilmtal

Senioren bei Küchenbrand verletzt

10.02.2019, 11:43 Uhr | dpa

Bei einem Küchenbrand in einem Haus in Stadtilm sind zwei Senioren verletzt worden. Die Hauseigentümer im Alter von 87 und 76 Jahren wurden am Samstagmittag wegen Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Feuer sei aus bisher unbekannter Ursache in dem Haus im Ortsteil Singen ausgebrochen. Der Sachschaden am Haus beträgt rund 40 000 Euro. Die Küche sei nicht mehr zu retten gewesen, hieß es.