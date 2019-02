Sand am Main

Hase hoppelt über Straße: Autofahrerin landet in Graben

10.02.2019, 11:45 Uhr | dpa

Eine 23 Jahre alte Autofahrerin musste im Landkreis Haßberge einem hoppelnden langohrigen "Verkehrsteilnehmer" ausweichen. Sie landete im Graben. Die junge Frau war nach Polizeiangaben vom Sonntag bei Sand am Main unterwegs, als der Hase vor ihr über die Straße lief. Die Fahrerin übersteuerte am Samstagnachmittag und rutschte mit ihrem Auto in den Graben neben der Straße. Die 23-Jährige und der Hase blieben unverletzt.