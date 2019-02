Wertheim

Windböe kippt angesägten Baum: Mann tödlich am Kopf verletzt

10.02.2019, 12:48 Uhr | dpa

Eine Windböe hat bei Baumfällarbeiten in einem Wald bei Wertheim (Main-Tauber-Kreis) einen angesägten Baum zum Kippen gebracht und in der Folge einen Mann erschlagen. Der 60-Jährige war gerade dabei, einen schon gefällten Stamm zu zerlegen, als ihn der umstürzende Baum am Kopf traf, wie die Polizei in Heilbronn am Sonntag mitteilte. Sein 59 Jahre alter Bruder habe den Baum zuvor zum Fällen vorbereitet und angesägt, durch den Windstoß sei er am Samstagmittag aber in die entgegengesetzte Richtung als vorgesehen gekippt. Der 60-Jährige starb noch an der Unfallstelle.