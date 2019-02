Aalen

Siegtor in der Nachspielzeit: Meppen schlägt wieder spät zu

10.02.2019, 15:23 Uhr | dpa

Der SV Meppen hat in der 3. Fußball-Liga erneut einen wichtigen Sieg in der Nachspielzeit gefeiert. Beim Tabellenletzten VfR Aalen gewannen die Emsländer am Sonntag verdient mit 2:1 (1:1) und setzten sich dadurch weiter von den Abstiegsplätzen ab. Deniz Undav erzielte mit der letzten Aktion des Spiels den Siegtreffer für Meppen (90.+4). Zuvor hatte Aalen durch Stephan Andrist in der 42. Minute die Gästeführung durch Rene Guder (26.) ausgeglichen. Die Niedersachsen waren vor 2900 Zuschauern das bessere Team. Bereits vor einer Woche hatte Meppen gegen den KFC Uerdingen in der Schlussphase aus einem 0:2-Rückstand noch einen 3:2-Sieg gemacht.