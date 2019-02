Bad Bentheim

Nach Sturz mit Rad: Erkrankung war Todesursache

10.02.2019, 15:47 Uhr | dpa

Eine 30 Jahre alte Frau ist in Bad Bentheim mit ihrem Fahrrad gestürzt und gestorben. Ursache für den Tod sei eine Erkrankung gewesen und nicht der Sturz, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Das hätten Untersuchungen ergeben. Die junge Frau war am Freitag gestürzt, Ersthelfer und Rettungskräfte hatten ihr nicht mehr helfen können.